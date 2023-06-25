Так, с начала полномасштабного вторжения армия России потеряла уже 224 630 бойцов. Уточним, что эти данные не окончательны, ведь подсчет усложняют активные боевые действия.

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Потери оккупантов в технике

Кроме личного состава российские террористы теряют много техники. Так, с 24 февраля 2022 года ВСУ уже превратили в металлолом:

танков – 4030 (+6),

боевых бронированных машин – 7806 (+2),

артиллерийских систем – 4034 (+19),

РСЗО – 624 (+5),

средств ПВО – 385 (+2),

самолетов – 314 (+0),

вертолетов – 308 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3472 (+12),

крылатых ракет – 1259 (+41),

кораблей – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6735 (+4),

специальной техники – 552 (+4).

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Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

Украинские воины уничтожили вражеские танки возле Курдюмовки

Силы обороны 23 июня точными ударами уничтожили сразу 3 вражеских танка в районе Курдюмовки Донецкой области. Соответствующее видео обнародовал министр обороны.

Резников подчеркнул: "Мы не сходим со своего пути. Только за сутки на одном участке фронта в районе Курдюмовки наши войска уничтожили три российских танка".