Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что на этой неделе взрывы были у временно оккупированных Мелитополи, Геническе и Бердянске.

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Последствия мощных "хлопков" на Юге

В результате "хлопка" в Геническе уничтожены три группировки россиян, которые были организованы на базах отдыха.

В семи километрах от Мелитополя располагалась одна из воинских частей оккупантов. 23 июня там прозвучало по меньшей мере 8 взрывов, благодаря которым часть российской армии не сможет воевать ни против Украины, ни за террориста Евгения Пригожина.

Федоров рассказал о потерях россиян на Юге Украины: смотрите видео

Братские могилы россиян

Оккупанты продолжают нести существенные потери на поле боя, об этом свидетельствует открытие новых военных госпиталей. Так, в поселке Чкалова и Веселые россияне захватили дежурные школы и детские сады, в них открывают госпитали для того, чтобы довозить туда раненых.

Российские захватчики перестали вывозить тела своих убитых солдат. Они их просто складывают в братские могилы.

"Вблизи Токмака одну такую организовали и туда массово сбрасывают тела своих "двухсотых". Они терпят колоссальные потери и об этом сообщают наши жители", – сказал Федоров.

Безумные потери российской армии