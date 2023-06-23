Об этом в эфире телеканала "Апостроф TV" рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Недавно заместитель министра обороны Анны Маляр сообщала, что Силы обороны остановили наступление российских военных на этом направлении фронта.

По ее данным, бои идут в районе Дибровы и Серебрянского лесничества. По данным Генштаба, особо тяжелые сражения продолжаются в районе Белогоровки Луганской области.

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оккупанты совершили 10 попыток штурмов

Череватый отметил, что 2 суток назад войска России пытались системно прорывать оборону ВСУ на этом направлении, применяя подразделения "Шторм Z". оккупанты потеряли значительное количество своих солдат.

Вчера было 10 попыток штурмов. Сегодня произошло уже 2 боя. Но русские войска активно применяют артиллерию. Это направление остается лидером по обстрелам: 535 раз обстреляли позиции украинских войск. Также российские войска нанесли 13 авиаударов,

– заметил военный.

По его словам, в результате последних боев ликвидировали 31 захватчика, а еще 67 ранили. Кроме того, Силы обороны уничтожили:

танк Т-72,

гаубицу "Гиацинт-Б",

82-мм миномет,

3 автомобиля с боеприпасами.

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Общие потери России в войне

С начала полномасштабной войны оккупационная армия терпит катастрофические потери. Всего на утро 23 июня на "концерт Кобзона" уже отправились 223 330 захватчиков.

Также оккупанты стремительно теряют технику, единица которой кое-где стоит миллионы долларов. В частности, ВСУ уже испепелили: