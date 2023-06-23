Об этом 24 Каналу рассказал боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко. Он заинтриговал, что это лето будет интересно не только контрнаступлением, но и всяческими умелыми действиями ВСУ.
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Пьяный оккупант заблудился
Бахмут – это была большая мясорубка, в которой было очень много "ингредиентов". На Бахмутском направлении воевали вагнеровцы, десантники, ополченцы и другие.
Как отметил боец, против украинских защитников и защитниц очень серьезно воюют солдаты из "ЛДНР". Люди, которые на войне более 7 – 8 лет, возможно, даже украинцы. ВСУ сейчас особенно бдительны и внимательны, ведь враг, к сожалению, относится к своей работе ответственно. Однако это не останавливает наших бойцов.
Недавно Силы обороны "взяли" в плен оккупанта, который под хмельком заблудился и пришел на наши позиции. И такие случаи не единичны. Российские солдаты не понимают, где они находятся,
– рассказал Лысенко.
Вероятно, под влиянием алкоголя или наркотических веществ оккупанты начинают бродить, особенно ночью, и просто приходят на украинские позиции.
Боец рассказал, как ВСУ берут в плен оккупантов в районе Бахмута: смотрите видео
Удачная и смешная операция ВСУ
Наши защитники умело используют психологические методы воздействия, в частности, с помощью громкоговорителей и просто перекрикиваясь с врагами.
На днях прошла очень удачная и смешная операция. Украинские бойцы уговорили пленника пойти к своим и убедить их сдаться в плен. Эта операция завершилась успехом,
– сказал боец.
Пленных оккупантов передали "куда надо" и они уже не воюют против наших ребят.
ВСУ умело ликвидируют оккупантов
- Украинские бойцы ликвидировали оккупанта Данила Сматрова из Хакасии. Он был наемником кадыровского подразделения. Террорист хвастался, что планирует "брать Киев".
- 22 июня в Херсонской области агент партизанского военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" уничтожил комплекс связи Р-161 оккупантов. В это время враги пьянствовали.
- 23 июня партизаны нанесли удар по российским оккупационным силам возле порта в Мариуполе. Таким образом, удалось уничтожить четырех российских офицеров.