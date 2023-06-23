В командовании украинской армии утром 23 июня констатировали, что только за минувшие сутки наши бойцы отправили к лавам "200-х" – 680 врагов. В то же время Россия потеряла немало техники.

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Потери врага в технике

танков – 4 017 (+4) единиц;

боевых бронированных машин – 7 798 (+15) единиц;

артиллерийских систем – 3 985 (+44) единиц;

РСЗО – 617 единиц;

средств ПВО – 379 (+3) единиц;

самолетов – 314 единиц;

вертолетов – 307 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 447 (+9) единиц;

крылатых ракет – 1 214 единиц;

кораблей – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 708 (+30) единиц;

специальной техники – 545 (+6) единиц.



Свежая статистика по потерям России по состоянию на 23 июня 2023 года / Картинка Генштаба ВСУ

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