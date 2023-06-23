В командовании украинской армии утром 23 июня констатировали, что только за минувшие сутки наши бойцы отправили к лавам "200-х" – 680 врагов. В то же время Россия потеряла немало техники.
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Потери врага в технике
- танков – 4 017 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин – 7 798 (+15) единиц;
- артиллерийских систем – 3 985 (+44) единиц;
- РСЗО – 617 единиц;
- средств ПВО – 379 (+3) единиц;
- самолетов – 314 единиц;
- вертолетов – 307 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 447 (+9) единиц;
- крылатых ракет – 1 214 единиц;
- кораблей – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 708 (+30) единиц;
- специальной техники – 545 (+6) единиц.
Свежая статистика по потерям России по состоянию на 23 июня 2023 года / Картинка Генштаба ВСУ
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Последние события российско-украинской войны
- В Генеральном штабе также информировали, что ночью 23 июня противник атаковал наше государство крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед". Собственно, сначала было сообщение, что Украинская ПВО ликвидировала три дрона.
- Впоследствии в воздушных силах констатировали, что наши защитники неба также обезвредили все 13 ракет типа Х-101/Х-555, летевших в сторону военного аэродрома в Хмельницкой области. Запускал эти воздушные цели враг с помощью четырех бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря.
- Кроме того, известно, что на поле боя враг не имеет успеха. Россияне пытались наступать в районе Марьинки и Победы Донецкой области, но ВСУ их сдержали. Вместе с тем не удалось восстановить утраченные позиции захватчикам в Херсонской и Запорожской областях.