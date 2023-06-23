В командуванні української армії вранці 23 червня констатували, що лише за минулу добу наші бійці відправили на лави "200-тих" – 680 ворогів. Водночас Росія втратила немало техніки.
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Втрати ворога в техніці
- танків – 4 017 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин – 7 798 (+15) одиниць;
- артилерійських систем – 3 985 (+44) одиниць;
- РСЗВ – 617 одиниць;
- засобів ППО – 379 (+3) одиниць;
- літаків – 314 одиниць;
- гелікоптерів – 307 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 447 (+9) одиниць;
- крилатих ракет – 1 214 одиниць;
- кораблів – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 708 (+30) одиниць;
- спеціальної техніки – 545 (+6) одиниць.
Свіжа статистика щодо втрат Росії станом на 23 червня 2023 року / Картинка Генштабу ЗСУ
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Останні події російсько-української війни
- У Генеральному штабі також інформували, що вночі 23 червня противник атакував нашу державу крилатими ракетами та безпілотними літальними апаратами типу "Шахед". Власне, спершу було повідомлення про те, що Українська ППО ліквідувала три дрони.
- Згодом у Повітряних силах констатували, що наші захисники неба також знешкодили усі 13 ракет типу Х-101/Х-555, що летіли у бік військового аеродрому в Хмельницькій області. Запускав ці повітряні цілі ворог за допомогою чотирьох бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря.
- Окрім того, відомо, що на полі бою ворог не має успіху. Росіяни намагалися наступати в районі Мар'їнки та Побєди на Донеччині, але ЗСУ їх стримали. Разом з тим не вдалось відновити втрачені позиції загарбникам у Херсонській та Запорізькій областях.