В командуванні української армії вранці 23 червня констатували, що лише за минулу добу наші бійці відправили на лави "200-тих" – 680 ворогів. Водночас Росія втратила немало техніки.

Дивіться також Кінець історичного табу Ізраїля: чи отримає Україна танки Merkava і чим вони особливі

Втрати ворога в техніці

танків – 4 017 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 7 798 (+15) одиниць;

артилерійських систем – 3 985 (+44) одиниць;

РСЗВ – 617 одиниць;

засобів ППО – 379 (+3) одиниць;

літаків – 314 одиниць;

гелікоптерів – 307 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 447 (+9) одиниць;

крилатих ракет – 1 214 одиниць;

кораблів – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 708 (+30) одиниць;

спеціальної техніки – 545 (+6) одиниць.



Свіжа статистика щодо втрат Росії станом на 23 червня 2023 року / Картинка Генштабу ЗСУ

Дивіться також Путін йде на Захід, або Випалена земля: рашисти хочуть зруйнувати все у ще окупованих містах

Останні події російсько-української війни