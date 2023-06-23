Про це 24 Каналу розповів боєць батальйону "Свобода" Національної гвардії України Ярослав Лисенко. Він заінтригував, що це літо буде цікаве не тільки контрнаступом, а й всілякими вмілими діями ЗСУ.

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П'яний окупант заблукав

Бахмут – це була велика м'ясорубка, у якій було дуже багато "інгредієнтів". На Бахмутському напрямку воювали вагнерівці, десантники, ополченці тощо.

Як зазначив боєць, проти українських захисників та захисниць дуже серйозно воюють солдати з "ЛДНР". Люди, які на війні понад 7 – 8 років, можливо навіть українці. ЗСУ зараз особливо пильні та уважні, адже ворог, на жаль, ставиться до своєї роботи відповідально. Однак це не зупиняє наших бійців.

Нещодавно Сили оборони "взяли" в полон окупанта, який напідпитку заблукав й прийшов на наші позиції. Й такі випадки непоодинокі. Російські солдати не розуміють, де вони перебувають,

– розповів Лисенко.

Ймовірно, під впливом алкоголю чи наркотичних речовин окупанти починають бродить, особливо в ночі, й просто приходять на українські позиції.

Боєць розповів, як ЗСУ беруть у полон окупантів у районі Бахмута: дивіться відео

Вдала й смішна операція ЗСУ

Наші захисники вміло використовують психологічні методи впливу, зокрема за допомогою гучномовців й просто перекрикуючись з ворогами.

Днями відбулася дуже вдала й смішна операція. Українські бійці вмовили полоненого піти до своїх та переконати їх здатися у полон. Ця операція завершилася успіхом,

– сказав боєць.

Полонених окупантів передали "куди треба" й вони вже не воюють проти наших хлопців.

ЗСУ вміло ліквідовують окупантів