Терорист був найманцем кадировського підрозділу. Він хвалився, що планує "брати Київ". Про смерть загарбника повідомив співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.
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Ліквідовано найманця з позивним "Кіпіш"
Як стало відомо, Данила Сматрова знищили на Запорізькому напрямку. У соцмережах окупант показував фото, як позує у формі з нашивкою, на якій написано: "На Київ".
Також загиблий загарбник мав шеврони університету спецназу Росії та "Ахмат сила", а також із фото померлого батька Рамзана Кадирова – Ахмата Кадирова.
Данило Сматров 1988 року народження. Він був родом із Хакасії і мав позивний "Кіпіш". Брав участь у війні проти України на Запорізькому напрямку.
Про ліквідацію терориста стало відомо 22 червня.
Ліквідований Данило Сматров / фото із соцмереж
Актуальні втрати росіян на фронті
Станом на 23 червня ЗСУ знищили 223 330 загарбників. Лише за минулу добу наші бійці відправили на лави "200-тих" – 680 ворогів. Втрати у техніці:
- танків – 4 017 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин – 7 798 (+15) одиниць;
- артилерійських систем – 3 985 (+44) одиниць;
- РСЗВ – 617 одиниць;
- засобів ППО – 379 (+3) одиниць;
- літаків – 314 одиниць;
- гелікоптерів – 307 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 447 (+9) одиниць;
- крилатих ракет – 1 214 одиниць;
- кораблів – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 708 (+30) одиниць;
- спеціальної техніки – 545 (+6) одиниць.