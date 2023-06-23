Терорист був найманцем кадировського підрозділу. Він хвалився, що планує "брати Київ". Про смерть загарбника повідомив співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

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Ліквідовано найманця з позивним "Кіпіш"

Як стало відомо, Данила Сматрова знищили на Запорізькому напрямку. У соцмережах окупант показував фото, як позує у формі з нашивкою, на якій написано: "На Київ".

Також загиблий загарбник мав шеврони університету спецназу Росії та "Ахмат сила", а також із фото померлого батька Рамзана Кадирова – Ахмата Кадирова.

Данило Сматров 1988 року народження. Він був родом із Хакасії і мав позивний "Кіпіш". Брав участь у війні проти України на Запорізькому напрямку.

Про ліквідацію терориста стало відомо 22 червня.

Ліквідований Данило Сматров / фото із соцмереж

Актуальні втрати росіян на фронті

Станом на 23 червня ЗСУ знищили 223 330 загарбників. Лише за минулу добу наші бійці відправили на лави "200-тих" – 680 ворогів. Втрати у техніці: