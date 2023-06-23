Про це в ефірі телеканалу "Апостроф TV" розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Нещодавно заступниця міністра оборони Ганни Маляр також повідомляла, що Сили оборони зупинили там наступ російських військових.

За її даними, бої йдуть в районі Діброви та Серебрянського лісництва. За даними Генштабу, особливо важкі битви тривають в районі Білогорівки Луганської області.

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Окупанти здійснили 10 спроб штурмів

Череватий зазначив, що 2 доби тому війська Росії намагалися системно проривати оборону ЗСУ на цьому напрямку, застосовуючи підрозділи "Шторм Z". Окупанти втратили значну кількість своїх солдатів.

Вчора було 10 спроб штурмів. Сьогодні відбулося вже 2 бої. Але російські війська активно застосовують артилерію. Цей напрямок залишається лідером з обстрілів: 535 разів обстріляли позиції українських військ. Також російські війська нанесли 13 авіаударів,

– зауважив військовий.

За його словами, внаслідок останніх боїв ліквідували 31 загарбника, а ще 67 – поранили. Окрім цього, Сили оборони знищили:

танк Т-72,

гаубицю "Гіацинт-Б",

міномет калібру 82 міліметри,

3 автівки з боєприпасами.

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Загальні втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни окупаційна армія зазнає катастрофічних втрат. Загалом станом на ранок 23 червня на "концерт Кобзона" вже відправились 223 330 загарбників.

Також окупанти стрімко втрачають техніку, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, ЗСУ вже спопелили: