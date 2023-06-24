Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що цього тижня вибухи були у тимчасово окупованих Мелітополі, Генічеську та Бердянську.

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Наслідки потужних "бавовни" на Півдні

Внаслідок "бавовни" у Генічеську знищено три угрупування росіян, які були організовані на базах відпочинку.

За сім кілометрів від Мелітополя розташовувалася одна з військових частин окупантів. 23 червня там пролунало щонайменше 8 вибухів, завдяки яким частина російської армії не зможе воювати ні проти України, ні за терориста Євгєнія Пригожина.

Федоров розповів про втрати росіян на Півдні України: дивіться відео

Братські могили росіян

Окупанти продовжують зазнавати суттєвих втрат на полі бою, про це свідчить відкриття нових військових шпиталів. Так, у селищі Чкалова та Веселе росіяни захопили чергові школи та дитячі садки, у яких відкривають шпиталі для того, аби довозити туди поранених.

Російські загарбники перестали вивозити тіла своїх убитих солдат. Вони їх просто складають в братські могили.

"Поблизу Токмака одну таку організували й туди масово скидають тіла своїх "двохсотих". Вони зазнають колосальні втрати й про це повідомляють наші мешканці", – сказав Федоров.

Шалені втрати російської армії