Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що цього тижня вибухи були у тимчасово окупованих Мелітополі, Генічеську та Бердянську.
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Наслідки потужних "бавовни" на Півдні
Внаслідок "бавовни" у Генічеську знищено три угрупування росіян, які були організовані на базах відпочинку.
За сім кілометрів від Мелітополя розташовувалася одна з військових частин окупантів. 23 червня там пролунало щонайменше 8 вибухів, завдяки яким частина російської армії не зможе воювати ні проти України, ні за терориста Євгєнія Пригожина.
Федоров розповів про втрати росіян на Півдні України: дивіться відео
Братські могили росіян
Окупанти продовжують зазнавати суттєвих втрат на полі бою, про це свідчить відкриття нових військових шпиталів. Так, у селищі Чкалова та Веселе росіяни захопили чергові школи та дитячі садки, у яких відкривають шпиталі для того, аби довозити туди поранених.
Російські загарбники перестали вивозити тіла своїх убитих солдат. Вони їх просто складають в братські могили.
"Поблизу Токмака одну таку організували й туди масово скидають тіла своїх "двохсотих". Вони зазнають колосальні втрати й про це повідомляють наші мешканці", – сказав Федоров.
Шалені втрати російської армії
- За добу 24 червня наші захисники ліквідували 580 загарбників так званої "другої армії світу". Наразі втрати ворога становлять 223 910 солдатів.
- Біля порту в Маріуполі партизани 23 червня завдали удару по російських окупантах. Внаслідок "бавовни" вдалося знищити чотирьох офіцерів.
- Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали 1 212 вогневих завдань. Так, вбитими та пораненими окупанти втратили понад три роти.