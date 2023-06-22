Також на цьому напрямку українські воїни продовжують рухатися вперед і мають успіхи на окремих ділянках. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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За одну добу – понад 1000 вогневих завдань

Як зазначив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", лише за останню добу підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали 1 212 вогневих завдань.

Завдяки цьому ворог зазнав великих втрат. Так, вбитими та пораненими окупанти втратили понад три роти. І це при тому, що деякі роти Росії, за даними російських же сайтів, можуть складатися з понад 150 осіб особового складу.

Зазнали на Таврійському напрямку окупанти втрат і в техніці. За словами Олександра Тарнавського, воїни України знищили 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, мовиться про:

3 танки,

6 ББМ (БМП, МТЛБ),

БпЛА "Zala",

БпЛА "Орлан-10",

самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона",

РЕБ "Поле-21",

РЛС "Зоопарк",

автомобільну техніку.

Окрім того, Сил оборони також знищили 2 місця зберігання боєприпасів ворога.

Рухаємося вперед,

– лаконічно підсумував Тарнавський.

Ліквідовано уже понад 222 тисячі окупантів

Варто зазначити, що, згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 22 червня кількість ліквідованих окупантів сягнула за позначку в 222 тисячі. Так, з початку повномасштабного вторгнення на той світ уже відправилися 222 650 окупантів, 650 з яких – лише за попередню добу.

Зазнає Росія й втрат у військовій техніці. Так, станом на ранок 22 червня країна-терористка втратила:

7 танків (загальна кількість – 4 013 одиниць),

12 бойових броньованих машин (7 783),

21 артилерійську систему (3 941),

2 РСЗВ (617),

1 засіб ППО (376),

1 гелікоптер (307),

10 БпЛА оперативно-тактичного рівня (3 438),

11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (6 678).



Втрати ворога станом на ранок 22 червня 2023 року / Фото Генштаб ЗСУ

Однак варто не забувати, що за такі неймовірні досягнення, за шанс кожного з нас на мирне життя у вільній країні оборонці платять надвеличезну ціну. І обов'язок кожного громадянина – підтримувати власну армію як може.



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