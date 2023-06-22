Також на цьому напрямку українські воїни продовжують рухатися вперед і мають успіхи на окремих ділянках. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
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За одну добу – понад 1000 вогневих завдань
Як зазначив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", лише за останню добу підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали 1 212 вогневих завдань.
Завдяки цьому ворог зазнав великих втрат. Так, вбитими та пораненими окупанти втратили понад три роти. І це при тому, що деякі роти Росії, за даними російських же сайтів, можуть складатися з понад 150 осіб особового складу.
Зазнали на Таврійському напрямку окупанти втрат і в техніці. За словами Олександра Тарнавського, воїни України знищили 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, мовиться про:
- 3 танки,
- 6 ББМ (БМП, МТЛБ),
- БпЛА "Zala",
- БпЛА "Орлан-10",
- самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона",
- РЕБ "Поле-21",
- РЛС "Зоопарк",
- автомобільну техніку.
Окрім того, Сил оборони також знищили 2 місця зберігання боєприпасів ворога.
Рухаємося вперед,
– лаконічно підсумував Тарнавський.
Ліквідовано уже понад 222 тисячі окупантів
Варто зазначити, що, згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 22 червня кількість ліквідованих окупантів сягнула за позначку в 222 тисячі. Так, з початку повномасштабного вторгнення на той світ уже відправилися 222 650 окупантів, 650 з яких – лише за попередню добу.
Зазнає Росія й втрат у військовій техніці. Так, станом на ранок 22 червня країна-терористка втратила:
- 7 танків (загальна кількість – 4 013 одиниць),
- 12 бойових броньованих машин (7 783),
- 21 артилерійську систему (3 941),
- 2 РСЗВ (617),
- 1 засіб ППО (376),
- 1 гелікоптер (307),
- 10 БпЛА оперативно-тактичного рівня (3 438),
- 11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (6 678).
Втрати ворога станом на ранок 22 червня 2023 року / Фото Генштаб ЗСУ