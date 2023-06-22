Также на этом направлении украинские воины продолжают двигаться вперед и преуспевают на отдельных участках. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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За сутки – более 1000 огневых задач

Как отметил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", только за последние сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления выполнили 1 212 огневых задач.

Благодаря этому враг понес большие потери. Так, убитыми и ранеными оккупанты потеряли более трех рот. И это при том, что некоторые роты России, по данным российских же сайтов, могут состоять и из более чем 150 человек личного состава.

Понесли на Таврическом направлении оккупанты потери и в технике. По словам Александра Тарнавского, воины Украины уничтожили 21 единицу военной техники противника. В частности, говорится о:

3 танках,

6 ББМ (БМП, МТЛБ),

БПЛА "Zala",

БПЛА "Орлан-10",

самоходной артиллерийской установке 2С9 "Нона",

РЭБ "Поле-21",

РЛС "Зоопарк",

автомобильной технике.

Кроме того, Сил обороны также уничтожили 2 места хранения боеприпасов врага.

Двигаемся вперед,

– лаконично подытожил Тарнавский.

Ликвидировано уже более 222 тысяч оккупантов

Следует отметить, что согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 22 июня количество ликвидированных оккупантов превысила отметку в более 222 тысяч. Так, с начала полномасштабного вторжения на тот свет уже отправились 222 650 оккупантов, 650 из которых – только за предыдущие сутки.

Несет Россия и потери в военной технике. Так, по состоянию на утро 22 июня страна-террористка потеряла:

7 танков (общее количество – 4013 единиц),

12 боевых бронированных машин (7783),

21 артиллерийскую систему (3941),

2 РСЗО (617),

1 средство ПВО (376),

1 вертолет (307),

10 БПЛА оперативно-тактического уровня (3438),

11 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6678).



Потери врага по состоянию на утро 22 июня 2023 / Фото Генштаб ВСУ

Однако стоит не забывать, что за такие невероятные достижения, за шанс каждого из нас на мирную жизнь в свободной стране, защитники платят сверхогромную цену. И обязанность каждого гражданина – поддерживать свою армию, как может.



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