Также на этом направлении украинские воины продолжают двигаться вперед и преуспевают на отдельных участках. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
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За сутки – более 1000 огневых задач
Как отметил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", только за последние сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления выполнили 1 212 огневых задач.
Благодаря этому враг понес большие потери. Так, убитыми и ранеными оккупанты потеряли более трех рот. И это при том, что некоторые роты России, по данным российских же сайтов, могут состоять и из более чем 150 человек личного состава.
Понесли на Таврическом направлении оккупанты потери и в технике. По словам Александра Тарнавского, воины Украины уничтожили 21 единицу военной техники противника. В частности, говорится о:
- 3 танках,
- 6 ББМ (БМП, МТЛБ),
- БПЛА "Zala",
- БПЛА "Орлан-10",
- самоходной артиллерийской установке 2С9 "Нона",
- РЭБ "Поле-21",
- РЛС "Зоопарк",
- автомобильной технике.
Кроме того, Сил обороны также уничтожили 2 места хранения боеприпасов врага.
Двигаемся вперед,
– лаконично подытожил Тарнавский.
Ликвидировано уже более 222 тысяч оккупантов
Следует отметить, что согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 22 июня количество ликвидированных оккупантов превысила отметку в более 222 тысяч. Так, с начала полномасштабного вторжения на тот свет уже отправились 222 650 оккупантов, 650 из которых – только за предыдущие сутки.
Несет Россия и потери в военной технике. Так, по состоянию на утро 22 июня страна-террористка потеряла:
- 7 танков (общее количество – 4013 единиц),
- 12 боевых бронированных машин (7783),
- 21 артиллерийскую систему (3941),
- 2 РСЗО (617),
- 1 средство ПВО (376),
- 1 вертолет (307),
- 10 БПЛА оперативно-тактического уровня (3438),
- 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6678).
Потери врага по состоянию на утро 22 июня 2023 / Фото Генштаб ВСУ