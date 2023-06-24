Ясна річ, що це далеко не все. Впродовж понад року повномасштабного вторгнення на той світ вдалося відправити кілька сотень тисяч російських загарбників. Якщо бути конкретнішими, то статистику втрат поповнили 223 910 окупантів.

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Втрати ворога у техніці

Чимало техніки втратив ворог за цей час. На брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, а також артилерійських систем. Останніх щоденно знищують десятками під час запеклих боїв на низці напрямків. Але і це ще не все. Також на балансі так званої "другої армії" світу стало на кілька сотень менше літаків і гелікоптерів. А найдорожчою втратою загарбників з 24 лютого став крейсер "Москва". Його екіпаж продовжує насолоджуватися флорою та фауною дна Чорного моря.

танків – 4 024;

бойових броньованих машин – 7 804;

артилерійських систем – 4 015;

РСЗВ – 619;

засобів ППО – 383;

літаків – 314;

гелікоптерів – 308;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 460;

крилатих ракет – 1 228;

кораблів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 731;

спеціальної техніки – 548.



Актуальні втрати ворога станом на 24 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зауважимо, що наші захисники та захисниці продовжують знищувати ворога. У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах скупчення живої сили окупантів.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: