Так, від початку повномасштабного вторгнення армія Росії втратила вже 224 630 бійців. Уточнимо, що ці дані не є остаточними, адже підрахунок ускладнюють активні бойові дії.
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Втрати окупантів у техніці
Окрім особового складу, російські терористи втрачають багато техніки. Так, з 24 лютого 2022 року ЗСУ вже перетворили на брухт:
- танків – 4030 (+6),
- бойових броньованих машин – 7806 (+2),
- артилерійських систем – 4034 (+19),
- РСЗВ – 624 (+5),
- засобів ППО – 385 (+2),
- літаків – 314 (+0),
- гелікоптерів – 308 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),
- крилатих ракет – 1259 (+41),
- кораблів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4),
- спеціальної техніки – 552 (+4).
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Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Українські воїни знищили ворожі танки біля Курдюмівки
Сили оборони 23 червня влучними ударами знищили одразу 3 ворожі танки в районі Курдюмівки Донецької області. Відповідне відео оприлюднив міністр оборони.
Резніков наголосив: "Ми не сходимо зі свого шляху. Лише за добу на одній ділянці фронту в районі Курдюмівки наші війська знищили три російські танки".