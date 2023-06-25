Так, від початку повномасштабного вторгнення армія Росії втратила вже 224 630 бійців. Уточнимо, що ці дані не є остаточними, адже підрахунок ускладнюють активні бойові дії.

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Втрати окупантів у техніці

Окрім особового складу, російські терористи втрачають багато техніки. Так, з 24 лютого 2022 року ЗСУ вже перетворили на брухт:

  • танків – 4030 (+6),
  • бойових броньованих машин – 7806 (+2),
  • артилерійських систем – 4034 (+19),
  • РСЗВ – 624 (+5),
  • засобів ППО – 385 (+2),
  • літаків – 314 (+0),
  • гелікоптерів – 308 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),
  • крилатих ракет – 1259 (+41),
  • кораблів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4),
  • спеціальної техніки – 552 (+4).

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Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Українські воїни знищили ворожі танки біля Курдюмівки

Сили оборони 23 червня влучними ударами знищили одразу 3 ворожі танки в районі Курдюмівки Донецької області. Відповідне відео оприлюднив міністр оборони.

Резніков наголосив: "Ми не сходимо зі свого шляху. Лише за добу на одній ділянці фронту в районі Курдюмівки наші війська знищили три російські танки".