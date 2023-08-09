В среду, 9 августа, одна из информационных помоек Кремля со ссылкой на "силовые структуры" начала разгонять сообщения о том, что якобы украинский беспилотник летел в сторону АЭС в Запорожье. Однако, "благодаря российской армии" его перехватить. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что себе придумали оккупанты

Так называемые "российские журналисты" уверяют, что якобы украинский беспилотный летательный аппарат хотел ударить именно по складу, где хранится использованное ядерное топливо.

Украинские боевики пытались атаковать хранилище использованного ядерного топлива на Запорожской АЭС. На это указывает анализ курса перехваченного в Энергодаре украинского дрона.

В то же время "в качестве доказательства" пропагандисты опубликовали фотографии, на которых действительно виден дрон и "нечто белое на веревочке", что, похоже на взрывчатку и, вероятно, было раньше прикреплено к дрону.

Россияне утверждают, что Украина запустила дрон в сторону Запорожской АЭС / Фото из кремлевского СМИ

Почему это, очевидно, фейк

С начала полномасштабного вторжения Украина предупреждает мировое сообщество об угрозах со стороны российских захватчиков, которые оккупировали Запорожскую АЭС и готовят ядерный теракт. В частности, в начале июля 2023 года были официальные сообщения о том, что вражеские боевики заминировали станцию.

В то же время в Кремле пытаются бросать "зеркальные обвинения" в сторону Украины, чтобы отвести внимание мира от себя. Сообщения о "дроне Вооруженных Сил", якобы "летящем в сторону ЗАЭС", уже не впервые появляется во враждебном информационном пространстве. Очевидно, захватчики не знают, что уже можно придумать, поэтому постоянно повторяют одно и то же.

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Кроме того, не стоит верить российским пропагандистам вот еще почему:

опубликованные фотографии не доказывают, что их сделали в Энергодаре;

невозможно установить стопроцентно, что дрон – украинский;

это мог быть разведывательный дрон Украины, к которому оккупанты прицепили взрывчатку, чтобы выдать за ударный.



Как не поддаваться ИПСО оккупантов / Картинка 24 Канала