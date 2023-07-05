Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. Він зазначив, що така подія може трапитися з високою ймовірністю, передає 24 Канал.

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Юсов оцінив можливість виведення росіян з ЗАЕС

Представник української розвідки зазначив, що нехтувати даними про те, що ЗАЕС замінована не варто. Крім цього, на території станції розташовані вантажівки з вибухівкою, важке озброєння.

Юсов також наголосив, що є інформація про те, що частина співробітників "Росатому" виведена з території станції. До того ж розвідка володіє даними про те, що в можливих ускладненнях чи інцидентах у роботі на АЕС, росіяни автоматично повинні звинувачувати саме Україну.

"Україна не буде цього робити й повідомляє про цю загрозу весь світ. Нагадаємо, що сьогодні ЗАЕС перебуває під повним контролем росіян, і те, що там відбувається, і може статися, перебуває в повній зоні відповідальності окупаційних військ", – підкреслив Юсов.

Представник ГУР МО зазначив, що наразі єдина можливість гарантувати безпеку цьому важливому обʼєкту, це виведення окупаційних військ. На його думку, це може статися.

Це точно реально. Питання чи це буде складовою більшого комплексу заходів і подій, пов'язаних з деокупацією українських територій, яку здійснюють українські Сили оборони,

– додав він.

Наостанок він також додав, що станція потребує демілітаризації та негайної передачі під контроль української влади.

Влада Миколаївщини відреагувала на ймовірні теракти на ЗАЕС

Міський голова Миколаєва ввечері 5 липня висловився щодо повідомлень про можливий теракт російських окупантів на ЗАЕС. Він заспокоїв громадян та нагадав, що варто користуватися інформацією тільки з офіційних джерел, таких, як ДСНС, поліція й органи місцевої влади.

"Я буду з вами на зв’язку, як завжди. Дуже прошу не розганяти інформацію з анонімних телеграм-каналів", – сказав він.

Він попросив жителів міста лишатися вдома та зробити запас їжі та питної води. Крім цього, він застеріг громадян від вживання йодиду калію, якщо такої вказівки немає в офіційних джерелах.

Також прокоментував можливу аварію на Запорізькій АЕС і очільник Миколаївської області Віталій Кім. Він наголосив, що цю ніч він буде спати, а всі спецслужби області напоготові.

До того ж Кім припустив, що теракту на ЗАЕС швидше за все не буде, адже росіяни не вивели звідти своїх військових. Наостанок він побажав українцям доброї ночі.

У Збройних Силах попередили про можливість теракту на ЗАЕС