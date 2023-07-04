Ці російські автівки призначені для того, щоб вимірювати рівень радіаційних викидів у цих населених пунктах. Наразі у "Атеші" достеменно не знають, навіщо загарбники пустили ці автівки по окупованих містах нашої держави.
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В "Атеші" помітили мобільні радіаційні лабораторії окупантів
Партизани наголосили, що по тимчасово окупованих Маріуполю та Енергодару їздять мобільні радіаційні лабораторії загарбників, які їм передали з Воронезької області країни-агресорки. Вони припустили, що окупанти могли вивезти щось з території Запорізької АЕС через морський порт міста Маріуполя.
В "Атеші" показали мобільні радіаційні лабораторії росіян / Фото "Атешу"
В українському руху опору також нагадали, що Кремль наказав вивести персонал з території ЗАЕС до 5 липня.
Також партизани зазначили, що останніми днями Москва розпочала масовану інформаційну кампанію зі звинувачення України у підготовці до провокацій на Запорізькій АЕС. Так, пропагандистські ЗМІ стверджують, що вже 5 липня 2023 року Україна начебто підірве станцію.
Важливо пам'ятати аксіому – якщо Росія чимось звинувачує Україну, то вона сама це планує зробити,
– наголосили у "Атеші".
Попри це, партизани зазначили, що вони не полишають надій на те, що Росія відмовиться від "божевілля" з терактом на окупованій Запорізькій атомній електростанції.
У ЗСУ заявили про підготовку окупантів до теракту на ЗАЕС
- Генштаб ЗСУ 4 липня попередив українців про можливу підготовку окупантів до теракту на Запорізькій АЕС. Там зазначили, що окупанти заклали предмети схожі на вибухівку на двох енергоблоках станції.
- Попри це, у Генштабі запевнили, що значної шкоди ці предмети не завдадуть станції. Однак таким чином вони можуть створити "картинку обстрілів станції" з українського боку.
- Про чергову ІПСО росіян попередив і представник ГУР МО Андрій Юсов. Він наголосив, що росіяни ширять у мережі повідомлення про те, що Україна буцімто готується підірвати ЗАЕС.