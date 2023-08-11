Унаслідок виведення 4 енергоблоку тимчасово окупованої Запорізької АЕС у "гарячий" стан в порушення умов ліцензії та вимог Енергоатома стався інцидент із витоком води з першого контура реактора в другий. Водночас радіологічного викиду в довкілля не було.

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Окупанти переводять 4 енергоблок ЗАЕС у стан "холодний зупин"

В Енергоатомі пояснили, що це сталось через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. Відтак окупаційне керівництво розпочало переведення 4 енергоблоку ЗАЕС у стан "холодний зупин".

Крім того, в Енергоатомі розповіли, що росіяни готуються до ще одного порушення. Зокрема, протягом наступних трьох днів загарбники переведуть 6 енергоблок ЗАЕС у "гарячий зупин". У компанії наголосили, що це чергове порушення умов ліцензії та вимог Енергоатома.

Інцидент на Запорізькій АЕС прокоментував президент Енергоатома Петро Котін. За його словами, так зване окупаційне "керівництво" ЗАЕС від Росатома послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу.

І цей злочин із навмисним пошкодженням обладнання 4 енергоблоку, яке призвело до порушення цілісності вже трьох із п'яти наявних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контура за встановлені межі, пошкодження дороговартісного обладнання першого контура, буде розслідуваний,

– сказав він.

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