В результате вывода 4 энергоблока временно оккупированной Запорожской АЭС в "горячее" состояние в нарушение условий лицензии и требований Энергоатома произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй. В то же время радиологического выброса в окружающую среду не было.

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Оккупанты переводят 4 энергоблок ЗАЭС в состояние "холодной остановки"

В Энергоатоме объяснили, что это произошло из-за нарушения целостности третьего парогенератора, расположенного в герметичной оболочке блока. Поэтому оккупационное руководство начало перевод 4 энергоблока ЗАЭС в состояние "холодной остановки".

Кроме того, в Энергоатоме рассказали, что россияне готовятся к еще одному нарушению. В частности, в течение следующих трех дней захватчики переведут 6 энергоблок ЗАЭС в "горячую остановку". В компании отметили, что это очередное нарушение условий лицензии и требований Энергоатома.

Инцидент на Запорожской АЭС прокомментировал президент Энергоатома Петр Котин. По его словам, так называемое оккупационное "руководство" ЗАЭС от Росатома последовательно выводит блоки захваченной станции из строя.

И это преступление с умышленным повреждением оборудования 4 энергоблока, которое привело к нарушению целостности уже трех из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации, утечки потенциально радиоактивной воды первого контура за установленные пределы, повреждения дорогостоящего оборудования первого контура, будет расследовано,

– сказал он.