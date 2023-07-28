Об этом сообщил глава Госатомрегулирования Олег Кориков во время брифинга, информирует 24 Канал. Эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы 26 и 27 июля. Также наблюдатели обнаружили мины на территории станции.

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В последнее время мы располагаем информацией от представителей МАГАТЭ, постоянно находящихся на Запорожской АЭС, о том, что идентифицированы мины. Последняя информация была о том, что слышали взрывы 26 и 27 июля,

– заявил Кориков.

Кориков добавил, что угроза чрезвычайной ситуации на ЗАЭС продолжает расти. Сейчас нет уверенности, что системы безопасности на станции исправны. Из-за оккупации россиянами должное техническое обслуживание этих систем отсутствует.

Кроме того, на станции находится непредсказуемый и неквалифицированный персонал россиян. По правилам, эксплуатирующая организация-оператор должна контролировать, чтобы доступ на АЭС получал исключительно тот персонал, который непосредственно участвует в безопасной эксплуатации станции.

"Пока же доступ контролируется оккупантами и они по своему усмотрению предоставляют доступ тому, кому считают нужным. Таким образом, кафиры превратили ЗАЭС в милитаристскую базу. Там есть оружие, взрывчатка, военная техника, милитаристский персонал. Это все не имеет ничего общего с обеспечением". ядерной традиционной безопасности", - добавил Кориков.

Важно ! С 24 июля станция работает в режиме "горячего останова", это усугубляет риск техногенной катастрофы.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС: актуально