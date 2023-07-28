Про це повідомив голова Держатомрегулювання Олег Коріков під час брифінгу, інформує 24 Канал. Експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи 26 та 27 липня. Також спостерігачі виявили міни на території станції.

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Останнім часом ми маємо інформацію від представників МАГАТЕ, які постійно перебувають на Запорізькій АЕС, про те, що ідентифіковані міни. Остання інформація була про те, що чули вибухи 26 і 27 липня,

– заявив Коріков.

Коріков додав, що загроза надзвичайної ситуації на ЗАЕС продовжує зростати. Зараз немає впевненості, що системи безпеки на станції справні. Через окупацію росіянами належне технічне обслуговування цих систем відсутнє.

Крім того, на станції перебуває непередбачуваний і некваліфікований персонал росіян. За правилами, експлуатаційна організація-оператор має контролювати, аби доступ на АЕС отримував виключно той персонал, що бере безпосередню участь в безпечній експлуатації станції.

"Наразі ж доступ контролюється окупантами й вони на свій розсуд надають доступ тому, кому вважають за потрібне. Таким чином, окупанти перетворили ЗАЕС на мілітаристську базу. Там є зброя, вибухівка, військова техніка, мілітаристський персонал. Це все не має нічого спільного із забезпеченням ядерної традиційної безпеки", — додав Коріков.

Важливо! З 24 липня станція працює у режимі "гарячого зупину", це посилює ризик техногенної катастрофи.

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