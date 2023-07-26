Є небезпека того, що Запорізька атомна електростанція, замінована росіянами, злетить у повітря. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у коментарі виданню Politico.

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Вони (міни на ЗАЕС – 24 Канал) можуть вибухнути в будь-який момент. Ми просто не знаємо, коли. Росіяни повністю відключили нас від систем моніторингу безпеки. Ми довіряємо нашій військовій розвідці та експертам МАГАТЕ на місцях. Але у нас немає контролю над станцією, і це викликає тривогу,

– сказав Галущенко.

На його думку, після підриву Каховської ГЕС від росіян можна очікувати чого завгодно. Вони цілком здатні "повторити подвиг" – тільки цього разу вже із атомною станцією.

Міністр енергетики підкреслив: у те, що росіяни можуть зруйнувати дамбу Каховської ГЕС, теж ніхто не вірив, але це сталося. Зараз же ЗСУ просуваються на Запорізькому напрямку, тому росіяни можуть вчинити теракт, тільки щоб зупинити український контрнаступ. Навряд чи Росію зможе зупинити МАГАТЕ чи світова спільнота: на державу-агресора навіть не наклали санкції.

ЗАЕС завжди в центрі уваги, Росія досі не отримала жодного покарання. Жодних санкцій не було накладено на її ядерну енергетику,

– акцентує Герман Галущенко.

Яка ситуація на ЗАЕС зараз

Комісія МАГАТЕ 23 липня виявила на Запорізькій атомній електростанції протипіхотні міни. Їх розміщено там, куди персонал не має доступу – на периферії майданчика станції. Це буферна зона між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика ЗАЕС.

Росіяни пояснили, що це "військове рішення", та в МАГАТЕ наголошують: міни на атомній станції порушують усі можливі вимоги безпеки, а також створюють додатковий психологічний тиск на працівників.

Де ще можуть бути міни

Слід розуміти, що інформація, надана експертами МАГАТЕ, є неповною. Окупувавши ЗАЕС, росіяни встановлюють там свої правила. Так, міжнародні комісії не мають доступу до дахів ЗАЕС, а ще рухаються чітко визначеними маршрутами під пильним оком росіян. Про це розказали в Головному управлінні розвідки.

Голова ГУР Кирило Буданов повідомляв, що заміновано один із охолоджувачів станції. Президент України Володимир Зеленський упевнений: ЗАЕС можуть підірвати, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Не варто говорити, наскільки серйозними можуть бути наслідки підриву найбільшої у Європі атомної електростанції.

Які ще небезпеки існують

Уже саме перебування окупантів на Запорізькій атомній електростанції є небезпечним. Ніхто, окрім наших розвідників, не знає, що там відбувається насправді. Нормальна робота, з дотриманням усіх вимог безпеки, можлива тільки після деокупації – тоді, зокрема, відновлять Каховську ГЕС, яка постачала воду для охолодження атомних реакторів. Зараз же дно змілілого Каховського водосховища заростає травою.

Щоб сталася катастрофа, ЗАЕС необов'язково підривати. Наразі з 24 липня станція працює у режимі "гарячого зупину" – і, на думку розвідників, це посилює ризик техногенної катастрофи. Окупанти в Енергодарі продовжують тиснути на робітників ЗАЕС.

Що в голові у росіян

Полонений воїнами ЗСУ росіянин з Якутії, який рив окопи біля Енергодара, розказав: вони розуміли, що означає захоплення атомної станції. Але не говорили між собою про це. За його словами, може бути замінована річка біля ЗАЕС.

Інший полонений, із Уссурійська, який був у Чорнобильський зоні, не зміг відрізнити Рудий ліс від білоруського заповідника. Каже: командування попередило, що рівень радіації "трохи" перевищує норму, але доза допустима, "все нормально типу".

П'яниця Дмитро Мєдвєдєв узагалі пропонував підірвати три українські АЕС, мовляв, нема чого соромитися.

ЗАЕС раніше обстрілювали. Тож якщо росіяни були на ЧАЕС і в Рудому лісі, підривали греблю Каховської ГЕС і чинили різноманітні злочини на окупованих територіях – вони здатні на все.