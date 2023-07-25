У полон до українців потрапив Олександр Іванченко з Уссурійська. Цей росіянин воював із 24 лютого 2022 року, тобто з перших днів повномасштабної війни. Він із тих окупантів, які першими заходили на Київщину вночі, прагнучи взяти Київ за три дні. А загалом він воює проти України з 2016 року, передає 24 Канал.

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Іванченко розказав, що їхня бригада заходила з боку Чорнобиля в маленьке село. На запитання, хто був у Рудому лісі, відповів, що саме вони. Утім, за кілька хвилин пояснив, що це був не Чорнобиль.

Там заповідник був радіаційний – ось там ми й були. У Чорнобилі, Рудому лісі – не були, я просто переплутав,

– повідомив окупант.

Про що може бути мова

Можливо, ідеться про Поліський державний радіаційно-екологічний заповідник, створений у 1988 році в білоруській частині зони відчуження. Він охоплює три найбільш постраждалі від аварії райони Гомельської області.

Утім, на південь від білоруського заповідника – власне Рудий ліс і Чорнобиль.

Тож не так важливо, де саме були росіяни, адже вони порушили державні кордони і України, і Білорусі, наразивши на радіаційну небезпеку не тільки себе, але й весь світ.

Що ще розказав полонений Іванченко

Він не критикував командування, яке наразило бригаду на радіаційну небезпеку. Каже: їх попередили, що опромінювання є, але воно нібито в нормі.

Сказали – вона (радіаційна доза, – 24 канал) перевищує, але не… допустима доза, все нормально типу. Тільки не треба нічого копати, землю полошити,

– промимрив полонений росіянин.

Місто, звідки родом Іванченко, – на Далекому Сході, на березі Японського моря. Машиною від Уссурійська до Києва можна дістатися за 124 години. Це понад 9 тисяч кілометрів через усю Росію! Що ж вони тут забули, на нашій землі…

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Російські полонені повідомляють багато жахливих подробиць про свої злочини

Не тільки Іванченко довго добирався до України. Під час контрнаступу наші бійці все більше захоплюють росіян у полон – і можна бачити, що проти нас воюють майже з усіх регіонів Росії.

Нещодавно ми розказували, чим полонені бійці "Шторм-Z" відрізняються від інших.