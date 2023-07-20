У четвер, 20 липня, відбувся брифінг заступника директора департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Миколи Уршаловича. На ньому він якраз-таки заявив про взяття в полон ворожого командира 18 липня, – інформує 24 Канал.
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Нацгвардійці взяли в полон командира окупантів
Варто сказати, що до цієї операції причетні військові 15-тої бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади.
Бійцями однієї зі штурмових груп 15-ї бригади оперативного призначення взято в полон командира роти 70-го гвардійського мотострілецького полку, який дислокується у місті Шалі Чеченської Республіки,
– констатував Уршалович.
Окрім того, за його словами, полонений загарбник розповів про низький морально-психологічний стан російської армії та про небажання окупантів вести бойові дії.
Йому було надано медичну допомогу, після чого передано відповідним органам.
Брифінг Уршаловича: дивіться запис трансляції на каналі "Військове телебачення України"
Полонені окупанти: останні новини
- На Таврійському напрямку бійці Збройних Сил взяли у полон бойовиків російського загону "Шторм-Z". Слід розуміти, що у цьому підрозділи воюють колишні ув'язнені, яким не було що втрачати та вони вирішили піти на війну проти України. Здебільшого їм понад 50 років та вони зовсім не мотивовані до боротьби.
- Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень констатував, що Росія використовує таких зеків як "гарматне м'ясо" під час штурмових операцій. Однак останнім часом такі "м'ясні штурми" припинилися, оскільки окупанти відмовляються від виконання наказів свого командування.
- Разом з тим Командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав відео з російським полоненим Бояшнєвим Романом. На ролику він розповідає про шалені втрати свого батальйону та про те, як рив окопи біля Запорізької АЕС в тимчасово окупованому Енергодарі.