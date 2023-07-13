Командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав відео з полоненим російським окупантом. Той не приховує, що "хотів стати військовим", проте заявив, що воювати "не зрозуміло за що" не хотів.

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Що розповів російський полонений

На відео говорить 20-річний окупант Бояшнєв Роман, якого призвали на строкову службу в Усурійську, у 83 бригаду ВДВ. Через 2 місяці він підписав контракт.

Полонений розповів, що за місяць на Херсонському напрямку його батальйон зазнав величезних втрат, тож його довелося доукомплектувати. Для цього їх відправили до Запорізької області, а саме доукомплектування тривало близько місяця.

Потім окупант опинився в Енергодарі біля ЗАЕС, де російські військові, як виявляється, більш ніж 5 місяців лише рили окопи.

Під Бахмутом окупант протримався 6 днів

Згодом його батальйон перекинули на Бахмутський напрямок, де вони пробули лиш 6 днів. Окупант розповів, що там їм не давали ні їжі, ні води. В кожного було лише те, що вони взяли з собою.

Все закінчилось тим, що позиція їхнього батальйону була оточена і російським окупантам запропонували здатися в полон.

Сирський показав російського полоненого: дивіться відео

До слова, 11 липня ЗСУ взяли рекордну кількість полонених на Таврійському напрямку. Лише за одну добу в полон здалися 19 російських загарбників.