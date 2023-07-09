Про це розповів полонений Сєргєй Бєляєв. На відео, яке 24 Каналу передали спецслужби, розповів, як опинився на війні.

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"Ми їхали на навчання"

22-річний окупант Бєляєв розповів, що його мобілізували. За його словами, він не знав що опиниться в Україні. Після мобілізації росіянам сказали, що їх нібито "везуть на полігони на навчання". Проте ешелон опинився на Луганщині.

Нас, коли везли ешелоном, то сказали, що ви їдете у Ростовську область на полігони на навчання. Але нас уже завезли у Луганську область. Ми про це дізналися, коли поглянули у телефон й побачили роумінг. Ми почали питати й нам сказали, що ми уже в Луганську,

– бідкається полонений.

Бєляєв розповів, що спочатку потрапив у Сєвєродонецьк. Там він разом з "побратимами" деякий час прожив на скляному заводі, а потім опинився на позиціях. За його словами, спочатку вони лише рили окопи та укріплювалися. Потім – почали ходити в наряди, аби "самих себе захищати".

Загалом окупант був у 3 містах – Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна. Між цими населеними пунктами відбувалася й ротація полку, у якому служив окупант.

Зверніть увагу! Полонений добровільно погодився на зйомку та розповідає все за власним бажанням.

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Як командування ставиться до бійців

Бєляєв зізнався, що російське командування дуже погано ставиться до власних бійців. Поранених солдат просто кидають на полі бою, забравши їхні речі та документи.

"Я також бачив, як ось ці хлопці залишаються поранені, у них забирають документи, все, щоб передати ротному. І все, він далі так лежить. Або навіть документи не забирають, просто лежить, і його роз'їдають мухи", – поділився окупант.