Об этом рассказал пленный Сергей Беляев. На видео, которое 24 Каналу передали спецслужбы, рассказал, как очутился на войне.

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"Мы ехали на учения"

22-летний оккупант Беляев рассказал, что его мобилизовали. По его словам, он не знал, что окажется в Украине. После мобилизации россиянам сказали, что их якобы "везут на полигоны для учения". Однако эшелон оказался в Луганской области.

Нас, когда везли эшелоном, сказали, что вы едете в Ростовскую область на полигоны на обучение. Но нас уже отвезли в Луганскую область. Мы узнали об этом, когда посмотрели в телефон и увидели роуминг. Мы начали спрашивать и нам сказали, что мы уже в Луганске,

– жалуется пленный.

Беляев рассказал, что сначала попал в Северодонецк. Там он вместе с собратьями некоторое время прожил на стекольном заводе, а затем оказался на позициях. По его словам, сначала они только рыли окопы и укреплялись. Потом начали ходить в наряды, чтобы "самых себя защищать".

В общей сложности оккупант был в 3 городах – Северодонецк, Рубежное, Кременная. Между этими населёнными пунктами происходила и ротация полка, в котором служил оккупант.

Обратите внимание! Пленник добровольно согласился на съемку и рассказывает все по собственному желанию.

Оккупант рассказал, как оказался в Луганской области: смотрите видео

Как командование относится к бойцам

Беляев признался, что русское командование очень плохо относится к собственным бойцам. Раненых солдат просто бросают на поле боя, забрав их вещи и документы.

"Я тоже видел, как вот эти ребята остаются ранеными, у них забирают документы, все, чтобы передать ротному. И все, он дальше так лежит. Или даже документы не забирают, просто лежит, и его разъедают мухи", – поделился оккупант.