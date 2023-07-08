Об этом рассказал захватчик Сергей Беляев, взятый в плен украинскими воинами. Слова оккупанта передает 24 Канал.

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"Раненых разъедают мухи"

Беляев пожаловался на "несправедливость", мол, россияне бросают на поле боя своих же раненых.

Я тоже видел, как вот эти ребята остаются ранеными, у них забирают документы, все, чтобы передать ротному. И все, он так лежит. Или даже документы не забирают, просто лежит, и его разъедают мухи,

– подчеркнул оккупант.

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Российские офицеры устроили стрельбу, чтобы сдаться в плен

Недавно СМИ сообщали, что под временно оккупированным Мелитополем вражеские офицеры устроили кровавую стрельбу. Между оккупантами возникли разногласия.

Во время спора один из офицеров застрелил другого. Все для того, чтобы сдаться в плен с подчиненными бойцами.