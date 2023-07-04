С таким призывом выступил 46-летний пленник Виталий Козловский. На видео, которое 24 Канал получил от украинских спецслужб, заявил, что не стоит "лезть в чужое государство".
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"На нас не нападали"
Известно, что плен родом из города Тогучин, что в Новосибирской области. Служил Козловский в 80-м гвардейском танковом краснознаменном полку. Попал в плен на Бахмутском направлении.
По словам кафира, россиянам не стоит идти на войну в Украину, ведь на них никто не нападал. Он подчеркнул, что на территории России нет войны, поэтому и русским солдатам нечего делать в Украине.
Зачем идти? Конкретно, какова твоя цель? Ты зачем сюда приехал? У тебя на территории нет войны, на тебя не нападали. Не надо лезть в чужое государство,
– предостерегает оккупант.
Козловский подчеркнул, что подобные действия не должны навязываться со стороны другого государства. Он заявил, что реальные факты на поле боя говорят совсем о другом, чем рассказывает пропаганда по телевидению.
"То есть по телевидению – там пропаганда, а в реальности все совсем по-другому выглядит. Поэтому не желаю никому здесь погибнуть. И ехать защищать непонятно чьи интересы", – говорит пленный.
Призыв пленного Козловского: смотрите видео
Что еще рассказал пленный: коротко
- Козловский признался, что оккупанты "накрывают" огнем своих же "побратимов". Пленный рассказал, что к таким действиям прибегают, если этого требует ситуация на поле боя.
- Пленник сравнил работу так называемой "второй армии мира" и Вооруженных Сил Украины. По словам россиянина, ВСУ отрабатывают технически и слаженно, а вот оккупанты – не понимают, что происходит на поле боя.
- Оккупант рассказал, что командиры угрожают расстрелом за отказ выполнять приказ. Кроме того, на фронт Россия бросает своих военных без подготовки и готова жертвовать их жизнями ради поставленных целей.