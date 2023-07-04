В ВСУ цель благородная, – русский солдат

Оккупанта Виталия Козловского взяли в плен Силы обороны Украины в Бахмутском направлении. Видео разговора с ним 24 Канала предоставили украинские спецслужбы.

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Известно, что 46-летний россиянин родом из Тагучина Новосибирской области. Он служил в 80-м гвардейском танковом краснознаменном полку.

По словам оккупанта, в Вооруженных Силах Украины "все технически отработано и обеспечено".

И "птички", и все работает как надо. Они (украинцы – 24 Канал) не бегут куда-нибудь и не стреляют куда-нибудь. Они конкретно видят что, куда и зачем. Спокойно стоят на позициях. А у нас люди не понимают, что происходит вокруг,

– сказал оккупант.

На вопрос, почему украинские воины так хорошо подготовлены, Козловский ответил, что бойцы ВСУ защищают свою территорию: "У них цель действительно благородная".

Обратите внимание! Пленный русский военный добровольно согласился на съемку и рассказывал обо всем по собственному желанию.

Потери россиян на войне

С каждым днем войны в Украине численность русской армии уменьшается. Только за минувшие сутки, 3 июля, на "концерт Кобзона" отправились еще 770 вражеских бойцов. В общей сложности, по подсчетам Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла в Украине 231 030 военных.

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Техники у врага тоже становится все меньше. За сутки ВСУ уничтожили 2 российских танка, 9 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, 6 единиц РСЗО, 3 средства ПВО и т.д.