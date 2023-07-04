Российские оккупационные силы продолжают сосредотачивать главные усилия на четырех направлениях. Речь идет о Лиманскои, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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На указанных направлениях продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.

Силы обороны сдерживают врага на Востоке

На Купянском и Лиманском направлениях враг активно наносил авиаудары. При этом наши защитники успешно отбили 7 атак противника в районах южнее Новоселовского, Нововодяного, западнее Дибровы Луганской области и северо-восточнее Серебрянского лесничества и неподалеку от Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

Карта боев на Лиманском направлении

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили 9 атак противника в районах Григоровки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов Донецкой области.



В Минобороны накануне информировали, что на южном фланге наши войска двигаются вперед и достигли частичного успеха. На северном – продолжаются бои. Враг перебросил туда два десантно-штурмовых полка.

Где наступают оккупанты на Бахмутском направлении: карта онлайн

На Марьинском направлении под вражескими авиаударами и огнем артиллерии наши защитники отразили 15 атак противника в районе города Марьинка. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов Донецкой области.

Карта боев за Марьинку

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополя Донецкой области. Противник нанес авиаудар возле Благодатного Донецкой области и совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боев на Шахтерском направлении

Какая ситуация на других участках фронта

На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное и Невельское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.



Накануне в Минобороны сообщили, что с тяжелыми боями, но постепенно на Бердянском и Мелитопольском направлениях Силы обороны продвигаются вперед. Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, переброской резервов, но настойчиво создают условия для скорейшего продвижения вперед.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по городу Сумы и в районе Екатериновки Сумской области. Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Силы обороны уничтожают врага

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: