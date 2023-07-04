Российские оккупационные силы продолжают сосредотачивать главные усилия на четырех направлениях. Речь идет о Лиманскои, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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На указанных направлениях продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.
Силы обороны сдерживают врага на Востоке
Карта боев на Лиманском направлении
Где наступают оккупанты на Бахмутском направлении: карта онлайн
Карта боев за Марьинку
Карта боев на Шахтерском направлении
Какая ситуация на других участках фронта
Силы обороны уничтожают врага
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- 3 зенитно-ракетных комплекса,
- 2 района сосредоточения живой силы,
- 26 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.