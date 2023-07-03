Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных направлениях продолжаются тяжелые бои.

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В течение суток произошло 39 боевых столкновений.

Где наступали россияне

Карта боев на Бахмутском направлении

Карта боев на Бахмутском направлении

Карта боев в районе Марьинки

Оккупанты пытаются сдержать ВСУ на Юге

Карта боев на Юге

Силы обороны отработали по оккупантам

  • Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны врага.