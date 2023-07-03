Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На зазначених напрямках тривають важкі бої.

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Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Де наступали росіяни

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Міньківки та Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів на Донеччині.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

На Авдіївському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі міста Авдіївка. Там же завдав авіаудару. Окупанти здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Водночас противник завдав авіаударів в районах Котлярівки, Мар'їнки і Курахового та обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів.

Карта боїв у районі Мар'їнки

Окупанти намагаються стримати ЗСУ на Півдні

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаударів в районах Зміївки, Херсона та Антонівки. Також росіяни здійснили артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів. Зазначимо, що в Міноборони напередодні повідомили, що Сили оборони України з важкими боями, але поступово просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Карта боїв на Півдні

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Вугледара, Богоявленки та Благодатного. Також противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів Донецької області.

На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаударів в районах Білогорівки і Новолюбівки Луганської області та Діброви і Сіверська на Донеччині. Крім того, артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське і Торське – Донецької.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Ворог завдав авіаудару в районі Плетенівки Харківської області та здійснив мінометні й артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

Сили оборони відпрацювали по окупантах