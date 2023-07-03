Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На зазначених напрямках тривають важкі бої.

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Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Де наступали росіяни

Карта боїв на Бахмутському напрямку

Карта боїв на Бахмутському напрямку

Карта боїв у районі Мар'їнки

Окупанти намагаються стримати ЗСУ на Півдні

Карта боїв на Півдні

Сили оборони відпрацювали по окупантах

  • Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника.
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.