Росіяни продовжують завдавати ударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Лише протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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ЗСУ завдають втрат росіянам

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

  • пункт управління,
  • 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника,
  • склад боєприпасів,
  • 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях,
  • засіб протиповітряної оборони,
  • 2 станції РЕБ та ще один важливий об'єкт ворога.