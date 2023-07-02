Россияне продолжают наносить удары по позициям ВСУ и населенным пунктам. Только в течение суток враг нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов, совершил около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе: Карповичи и Каменская Слобода Черниговской области;

Мирополье и Рясное Сумской области;

Уды, Пильная, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Отрадное и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Тополе, Новомлынск, Фиголовка, Масютовка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безрезультатные наступательные действия в районах Невского и южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Выемки и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво, Верхнекаменное, Раздолевка и Берестово – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник совершил бесполезные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Белой Горы, Торецкая и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь попали Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы около 15 населенных пунктов, в частности это, Парасковеевка, Новомихайловка, Золотая Нива, Сторожево, Благодатное, Макаровка, Свободное Поле, Зеленое Поле Донецкой области.

Карта боевых действий на Востоке



На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Качкаровка, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Зеленовка Херсонской области и Херсон.

Удачи ВСУ на Юге: смотрите на карте

ВСУ наносят урон россиянам

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 2 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: