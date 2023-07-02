Россияне продолжают наносить удары по позициям ВСУ и населенным пунктам. Только в течение суток враг нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов, совершил около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 2 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще один важный объект врага.