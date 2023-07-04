Російські окупаційні сили продовжують зосереджувати основні зусилля на чотирьох напрямках. Мовиться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки.

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На зазначених напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Сили оборони стримують ворога на Сході

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог активно завдавав авіаударів. При цьому наші захисники успішно відбили 7 атак противника в районах південніше Новоселівського, Нововодяного, західніше Діброви Луганської області та північно-східніше Серебрянського лісництва і неподалік Веселого Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

Карта боїв на Лиманському напрямку

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили 9 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, західніше Ягідного, Іванівського та південо-східніше Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів Донецької області.



У Міноборони напередодні інформували, що на південному флангу наші війська рухаються вперед і мають частковий успіх. На північному – тривають бої. Ворог перекинув туди два десантно-штурмових полки.

Де наступають окупанти на Бахмутському напрямку: мапа онлайн

На Мар'їнському напрямку під ворожими авіаударами та вогнем артилерії наші захисники відбили 15 атак противника в районі міста Мар'їнка. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів Донецької області.

Карта боїв за Мар'їнку

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області. Противник завдав авіаудару біля Благодатного Донецької області та здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта боїв на Шахтарському напрямку

Яка ситуація на інших ділянках фронту

На Авдіївському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Постраждали, зокрема, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Водяне та Невельське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.



Напередодні в Міноборони повідомили, що з важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках Сили оборони просуваються вперед. Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо створюють умови для якнайшвидшого просування вперед.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по місту Суми та в районі Катеринівки Сумської області. Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Сили оборони знищують ворога

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: