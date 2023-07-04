Російські окупаційні сили продовжують зосереджувати основні зусилля на чотирьох напрямках. Мовиться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки.
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На зазначених напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.
Сили оборони стримують ворога на Сході
Карта боїв на Лиманському напрямку
Де наступають окупанти на Бахмутському напрямку: мапа онлайн
Карта боїв за Мар'їнку
Карта боїв на Шахтарському напрямку
Яка ситуація на інших ділянках фронту
Сили оборони знищують ворога
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:
- 3 зенітно-ракетних комплекси,
- 2 райони зосередження живої сили,
- 26 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.