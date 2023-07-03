Об этом рассказал российский пленный Козловский Виталий. Видео, где кафир рассказывает о том, какая же на самом деле русская армия, получил 24 Канал от украинских спецслужб.

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В частности, тот рассказал, что российские военные способны даже бить по своим, когда того требуют обстоятельства боя. Не смотрят ни на что, когда пытаются удержать позиции: обстреливают всех вертолетов.

Там свои, там бой идет, а они не разбираются, с вертолета набрасывают. Я просто в шоке был, а потом по телевизору говорят – вот герои. Это ужас какой-то! У меня объяснений нет. Как и оправданий их действиям,

– говорит пленник россиянин.

Захвачен в плен оккупант родом из Новосибирской области. Рассказывает, что лучше сядет в тюрьму на 10 лет, но обратно не вернется.

Оккупант рассказал о "героях" российской армии: видео

Потери русской армии

По состоянию на 3 июля российская армия потеряла в войне против Украины уже более 230 тысяч человек и многие техники. Кстати, украинские военные успешно продвигаются по линии фронта. Следовательно, потерь и пленных каждый день будет становиться все больше, как и трофейной техники.

Главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус уже рассказал о трофейного на Запорожском направлении. Однако она не в очень хорошем состоянии. Говорит, что россияне просто на заранке. Мол, оружия в таком состоянии он еще не видел.