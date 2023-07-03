Про це розповів російський полонений Козловський Віталій. Відео, де окупант розповідає про те, яка ж насправді російська армія, отримав 24 Канал від українських спецслужб.

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Зокрема, той розповів, що російські військові здатні навіть гатити по своїх, коли того вимагають обставини бою. Не дивляться ні на що, коли намагаються втримати позиції: обстрілюють з вертольотів усіх.

Там свої, там бій йде, а вони не розбираються, з вертольота накидують. Я просто в шоці був, а потім по телевізору говорять – от герої. Це жах якийсь! У мене пояснень немає. Як і виправдань їх діям,

– каже полонений росіянин.

Захоплений у полон окупант родом із Новосибірської області. Розповідає, що краще сяде у в'язницю на 10 років, але назад не повернеться.

Окупант розповів про "героїв" російської армії: відео

Втрати російської армії

Станом на 3 липня російська армія втратила у війні проти України уже понад 230 тисяч вояк і багато техніки. До слова, українські військові успішно просуваються по лінії фронту. Відтак, втрат і полонених щодня ставатиме усе більше, як і трофейної техніки.

Головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус уже розповів про трофейну на Запорізькому напрямку. Однак, вона не в дуже хорошому стані. Каже, що росіяни просто на просто за*ранці. Мовляв, зброї у такому стані він ще не бачив.