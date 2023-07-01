На казки "міністерства війни" купився й 32-річний Бурдигін Алєксандр з Оренбурзької області, який відбував покарання у колонії суворого режиму. Він сподівався здобути волю, копаючи пів року окопи, однак свою помилку усвідомив уже в Україні. Слова полоненого передає 24 Канал.

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Усвідомив помилку у перші ж дні

Полонений потрапив до підрозділу "Шторм Z", у 3 роту 29 армії. Свою помилку він усвідомив під час першого ж виходу під Нікольським, куди його з іншими "побратимами" привезли на тиждень. У цей час "раптово" в окупантів почали з'являтися перші 300-ті та 200-ті.

Я зрозумів, коли вже приїхав, і всі ці постріли почалися. Ну, тобто не там, не спереду, а так постріли: через нас там пролітають, мінометні удари. Ось це зрозумів, що дорога, квиток в один кінець сюди,

– сказав полонений.

Цікаво, що лише після цього ексув'язнених почали навчати необхідних навичок. І мовиться при цьому про те, чого б мали навчити до відправки на фронт: бойової підготовки, медицини, стрільби, інженерно-саперним навичкам.

Навіть не знав, де перебуває

Також полонений розповів, що міноборони Росії обіцяло ексув'язненим, що вони лише сидітимуть в обороні і що їх, можливо, на тиждень вивозитимуть на позиції "відстояти". Натоміть про наступальні дії не йшлося взагалі.

Однак, звісно, міноборони традиційно надурило своїх же громадян. Спершу окупанта вивезли під Нікольське, однак він і сам не знав у лісосмузі якої області України – Донецької чи Запорізької – перебуває.

Нікольське. Я не знаю. Я лісосмугу тільки знаю там Нікольську. Це де багато церков зруйновано, ось туди нас привезли на тиждень,

– сказав загарбник.

У розмові з захисниками України він поділився, що, ймовірно, перебував поблизу Волновахи та бачив Вугледар, однак зазначив, що це – якщо не помиляється. Саме завдяки цьому дізнався, що перебував у Донецькій області.

Точно ж він знав лише те, що в полон його захопили на Донецькому напрямку.



Де міг перебувати окупант / Скриншот

Що ще розповів полонений: коротко