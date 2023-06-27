Сам чоловік приїхав аж з Оренбурзької області, щоб вбивати українців. Окупант каже, що був здивований тим, як його прийняли наші солдати, передає 24 Канал.

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Росіянин чомусь пішов у наступ, хоча планував іти в оборону

32-річний росіянин Олександр Бурдигна розповів, що його командування відправило військових на Донецький напрямок. Його та інших окупантів привезли у будівлю місцевої школи десь на окупованій Донеччині.

Згодом, коли всі військові формування росіян приїхали, їм сказали шукати для себе місце у лісосмузі. Спочатку вони буцімто мали копати окопи й чергувати у них по 2 години в цих окопах, але згодом командиру формування, де служив окупант, сказали, що відправляють у наступ.

Ми не хотіли йти, всі переговорили. Наші взводні казали, що буде оборона, а як наслідок – наступ. Сказали, що там двохсоті, трьохсоті, яких навіть не забирають,

– зазначив росіянин.

Далі росіянин зазначив, що його формування повезли у лісосмугу, а там були вже люди, які були, ймовірно, контрактниками, а, можливо, й мобілізованими. Ми розташувалися і нам сказали по 2 людини наступайте, по відділеннях на постах на нашій точці, якій ми сиділи.

"Нам дали завдання у нашій лісосмузі тримати оборону, в жодному разі не пропускати ворога. Все, ми 2 дні стояли в цій обороні, тільки наш загін", – зауважив окупант.

Колишній в'язень також наголосив, що позиції окупантів буцімто бомбили цілими днями, однак увечері перед тим, як він здався у полон, була тиша. Згодом його командування сказало, що працюватиме російська артилерія по українських позиціях, тому майже всі розвідники й інші військові зайшли натовпом у їхній бліндаж.

Полетіла артилерія, вони довбали буцімто там були українці. Налякати чи що, я не знаю. Як раптом, залітає до нас у бліндаж ящик якийсь з вогнем, і слідом забігає вже ваш, починає стріляти з автоматом, – розповідає російський полонений.

Окупант розповів, що майже всіх росіян у тому бліндажі поклали, а йому допоміг вилізти напарник. Певний час вони блукали лісосмугою, адже не знали у який бік іти. Як наслідок вони пішли лісосмугою, тією, де раніше стояв їхній штаб. Їм крикнули наші захисники, щоб вони кидали зброю і здавалися, що вони й зробили.

Як окупанта приймали українські військові

Росіянин наголосив, що українці прийняли його досить добре: надали медичну допомогу, нагодували, напоїли, а також поговорили. За його словами, він не очікував такого ставлення.

"Ми теж не знали, по телебаченню одне кажуть, а все зовсім інакше, Мене це здивувало, просто завжди розповідали, що ви погані, відгукувалися про вас погано, а це я сам не очікував", – наголосив він.

Наостанок окупант розповів, що всі 10 людей, які його приймали, гарно ставилися до нього, а також дали все, що було йому потрібно.

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