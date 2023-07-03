Главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус у себя в телеграмме раскритиковал россиян за то, что они просто на утро. Мол, оружия в таком состоянии он еще не видел.

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Очередные трофеи "Магуры"

Новым трофейным оружием 47-й бригады стали автоматы АК-12 российского оккупационного контингента. Но, по словам Валерия Маркуса, российские военные совсем не заботятся о своем оружии.

Как можно настолько не уважать свое оружие… Я таких засранных автоматов в жизни не видел,

– подчеркнул Валерий Маркус.

Так что россияне не способны даже оружие в изрядном состоянии держать.

Последние новости от Маркуса

Ранее главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" опубликовал красноречивое видео с фронта, на кадрах восторженный танк с враждебной символикой. А также рассказал о времени штурмов и о том, что бойцы захватили вражеские окопы. Тогда он отмечал, что вокруг "куча трупов", но хорошо, что они "не воняют".

Кстати, недавно Валерий Маркус встретился с президентом Владимиром Зеленским, где обсудил возможность улучшения украинской армии. В частности, цифровизацию ВСУ, которая поможет военным тратить меньше времени на бумажную работу и быстро предоставлять информацию Генштаба.