Президент Владимир Зеленский сообщил, что прошедшая неделя на фронте была тяжелой. В то же время глава государства подчеркнул, что украинские военные достигли успехов.

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Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Зеленский подчеркнул, что Силы обороны двигаются вперед шаг за шагом.

Двигаемся вперед, движемся шаг за шагом. Спасибо всем, кто защищает Украину, всем, кто ведет эту войну к украинской победе!

– написал президент.

Также Владимир Зеленский опубликовал боевую работу украинских защитников на фронте. На видео видно, как украинские воины уничтожают российскую технику и личный состав.

Для ударов по противнику наши воины используют HIMARS, беспилотники и другую технику.

Зеленский показал, как украинские бойцы уничтожают оккупантов: смотрите видео

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Сколько территории освободили украинские бойцы