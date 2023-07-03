Президент Володимир Зеленський повідомив, що минулий тиждень на фронті був важкий. Водночас глава держави наголосив, що українські військові мають успіхи.

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Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Зеленський підкреслив, що Сили оборони рухаються вперед крок за кроком.

Рухаємося вперед, рухаємося крок за кроком. Дякую всім, хто боронить Україну, усім, хто веде цю війну до української перемоги!

– написав президент.

Також Володимир Зеленський опублікував бойову роботу українських захисників на фронті. На відео видно, як українські воїни знищують російську техніку та особовий склад.

Для ударів по противнику наші воїни використовують HIMARS, безпілотники та іншу техніку.

Зеленський показав, як українські бійці знищують окупантів: дивіться відео

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

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