Наприкінці минулого тижня ворог фактично відкрив ще один напрямок наступу – це Сватівський. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише 24 Канал.

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Окупанти намагаються прорватися у Лиман

Вона зазначила, що ворог намагається прорватися, щоб пройти до Лимана. За її словами, фактично охоплені боями Невське, Діброви та Білогорівка.

Також Маляр розповіла, що напередодні найбільш запеклі бої були в Серебрянському лісі.

Водночас заступниця глави Міноборони констатувала, що ворогу не вдається реалізувати свої плани та взяти під контроль населені пункти.

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Разом з тим, вона наголосила на високій ціні цих протистоянь. Зокрема, окупанти минулого тижня удвічі збільшили кількість обстрілів – майже до 12 тисяч.

Наші війська мають справу з постійним артилерійським та мінометним обстрілом,

– сказала Маляр.

Також вона повідомила, що Росія підводить нові резерви. Так, на Бахмутському напрямку в останні два дні ворог підвів два полки десантно-штурмових військ.

Маляр розповіла про обстановку на фронті

За словами заступниці міністра оборони, протягом минулого тижня ситуація на фронті суттєво не змінювалася.

Вона повідомила, що були напрямки, де українські сили наступали, так само й окупанти наступають на інших напрямках. Маляр додала, що Сили оборони, окрім наступальних дій, проводять й оборонні операції, як зрештою і росіяни.

Заступниця глави Міноборони повідомила, що на Сході наші війська мали тактичний успіх, зокрема на Бахмутському напрямку.

Вона розповіла, що на північному флангу на Бахмутському напрямку тривали важкі бої. Водночас на південному були тактичні успіхи наших військ і певні просування.

Разом з тим, Маляр констатувала, що ворог чинить дуже сильний опір.