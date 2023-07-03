В конце прошлой недели враг фактически открыл еще одно направление наступления – это Сватовское. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет 24 Канал.

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Оккупанты пытаются прорваться в Лиман

Она отметила, что враг пытается прорваться, чтобы пройти в Лиман. По ее словам, фактически охвачены боями Невское, Дибровы и Белогоровка.

Также Маляр рассказала, что накануне самые ожесточенные бои были в Серебрянском лесу.

В то же время, заместитель главы Минобороны констатировала, что врагу не удается реализовать свои планы и взять под контроль населенные пункты.

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Вместе с тем она отметила высокую цену этих противостояний. В частности, оккупанты на прошлой неделе вдвое увеличили количество обстрелов – почти до 12 тысяч.

Наши войска имеют дело с постоянным артиллерийским и минометным обстрелом,

– сказала Маляр.

Также она сообщила, что Россия подводит новые резервы. Так, на Бахмутском направлении в последние два дня враг подвел два полка десантно-штурмовых войск.

Маляр рассказала об обстановке на фронте

По словам заместителя министра обороны, на прошлой неделе ситуация на фронте существенно не менялась.

Она сообщила, что были направления, где наступали украинские силы, так же и оккупанты наступают на других направлениях. Маляр добавила, что Силы обороны, кроме наступательных действий, проводят и оборонные операции, как в конце концов и россияне.

Заместитель главы Минобороны сообщила, что на Востоке наши войска имели тактический успех, в частности на Бахмутском направлении.

Она рассказала, что на северном фланге на Бахмутском направлении шли тяжелые бои. В то же время, на южном были тактические успехи наших войск и определенные продвижения.

Вместе с тем, Маляр констатировала, что враг оказывает очень сильное сопротивление.