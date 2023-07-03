Під Бахмут окупанти перекинули приватні військові компанії, що пов'язані з російським "Газпромом", зокрема, "Факел" і "Потік". Про це в ефірі телемарафону розповів речник 26 артилерійської бригади Сухопутних військ ЗСУ Олег Калашніков, пише 24 Канал.

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Під Бахмутом з'явилися ПВК, які пов'язані з "Газпромом"

За його словами, росіяни почали перекидати резерви на Бахмутський напрямок, коли зрозуміли, що на північному і південному флангах українські бійці почали "відтискувати висоти".

Відомо, що ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин вивів своїх найманців з-під Бахмута. Через це Росії, як каже Калашніков, довелося вже навіть кидати свої елітні підрозділи і контрактників.

Ми спостерігаємо тут і різні ПВК "Газпрому", зокрема, "Факел", "Потік". Чотири батальйони їхніх ПВК на сьогодні тут задіяно,

– повідомив Калашніков.

Зазначимо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр зранку 3 липня повідомила, що на Бахмутському напрямку в останні два дні ворог перекинув два полки десантно-штурмових військ.

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Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Олег Калашніков розповів, що на Бахмутському напрямку продовжується активна оборона українських сил. За його словами, наші війська поступово просуваються вперед, і супротивник намагається стримувати їх як на південному, так і на північному флангах.

Він розповів, що поблизу Бахмута спостерігається зменшення кількості ворожих артилерійських систем. Натомість окупанти частіше використовують танки.

"Нам вдається їх нищити, також вони виходять з ладу через знос. Вони зараз залучають замість артилерії танки. Артилерії все менше і менше, хоча достатньо на даний час, і вони продовжують вести дуже сильний вогонь по наших позиціях", – резюмував Калашніков.