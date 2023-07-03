Под Бахмут оккупанты перебросили частные военные компании связаны с российским "Газпромом", в частности, "Факел" и "Поток". Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер 26 артиллерийской бригады Сухопутных войск ВСУ Олег Калашников, пишет 24 Канал.

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Под Бахмутом появились ПВК, связанные с "Газпромом"

По его словам, россияне начали перебрасывать резервы на Бахмутское направление, когда поняли, что на северном и южном флангах украинские бойцы начали "оттеснять высоты".

Известно, что главарь вагнеровцев Евгений Пригожин вывел своих наемников из-под Бахмута. Поэтому России, как говорит Калашников, пришлось уже даже бросать свои элитные подразделения и контрактников.

Мы наблюдаем здесь и разные ПВК "Газпрома", в частности, "Факел", "Поток". Четыре батальона их ПВК на сегодня здесь задействованы,

– сообщил Калашников.

Отметим, что заместитель министра обороны Анна Маляр утром 3 июля сообщила, что на Бахмутском направлении в последние два дня враг перебросил два полка десантно-штурмовых войск.

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Какая ситуация на Бахмутском направлении

Олег Калашников рассказал, что на Бахмутском направлении продолжается активная оборона украинских сил. По его словам, наши войска постепенно продвигаются вперед и противник пытается сдерживать их как на южном, так и на северном флангах.

Он рассказал, что вблизи Бахмута наблюдается уменьшение количества вражеских артиллерийских систем. Вместо этого оккупанты чаще используют танки.

"Нам удается их уничтожать, также они выходят из строя из-за износа. Они сейчас привлекают вместо артиллерии танки. Артиллерии все меньше и меньше, хотя достаточно в настоящее время, и они продолжают вести очень сильный огонь по нашим позициям", – резюмировал Калашников.