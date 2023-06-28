Валерий Маркус рассказал об успехах наших воинов и потерях страны-террориста. Об этом пишет 24 Канал.
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"Мы успешно делаем свою работу"
Маркус рассказал, что вчера были сутки штурмов. Украинские воины продвинулись очень далеко и глубоко.
Снимаю видео с российских окопов. Здесь сейчас куча трупов. Еще, слава Богу, не воняют, но мы сейчас с боями будем продвигаться дальше вглубь. Очевидно, что это будет не скоро, потому что оборона у них здесь очень плотная, очень качественно выстроена. Поэтому этап, когда трупы начнут вонять, скорее всего, мы застанем. Впрочем, эти негативные нюансы являются признаком того, что мы успешно делаем свою работу,
– подчеркнул главный сержант.
Маркус о ситуации на фронте: смотрите видео
Заметим, что на обнародованных кадрах слышны громкие звуки взрыва. Валерий Маркус на фоне оружия и бронежилета. Воин не надел шлем. Интересно, что на это уже отреагировал Главнокомандующий ВСУ.
Валерий! Оделся бегом! Получишь от меня,
– заботливо написал в комментариях под видео Валерий Залужный.
Залужный оставил комментарий под видео Маркуса / Скриншот 24 Канала
Последние новости о контрнаступлении ВСУ
- ВСУ подняли украинский флаг на Курдюмовской дамбе. Она расположена на Бахмутском направлении.
- Алексей Резников заявил, что Украина еще не использовала основные резервы в контрнаступлении. Кроме того, некоторые успехи наших воинов пока держат в секрете, чтобы не навредить защитникам. Главное событие контрнаступления еще впереди, подчеркнул Резников.
- Замминистра обороны Анна Маляр вечером 27 июня отметила, что украинское наступление на Бахмутском направлении длится уже 4 дня.
- В ОК "Юг" анонсировали хорошие новости от наших воинов. Заверили, что очень скоро будут результаты, которые порадуют всех.
- Министр обороны Великобритании заявил, что украинские защитники уже отбили больше территорий, чем оккупанты захватили во время своего зимнего "большого наступления". Уоллес отметил, что Силы обороны отвоевали около 300 квадратных километров.