У ЗСУ ціль благородна, – російський солдат

Окупанта Віталія Козловського взяли у полон Сили оборони України на Бахмутському напрямку. Відео розмови з ним 24 Каналу надали українські спецслужби.

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Відомо, що 46-річний росіянин родом з Тагучина Новосибірської області. Він служив у 80-му гвардійському танковому червонопрапорному полку.

За словами окупанта, у Збройних Сил України "все технічно відпрацьовано та забезпечено".

І "пташки", і все працює як треба. Вони (українці – 24 Канал) не біжать куди-небудь і не стріляють куди-небудь. Вони конкретно бачать що, куди й для чого. Спокійно стоять на позиціях. А у нас люди не розуміють, що відбувається довкола,

– сказав окупант.

На запитання про те, чому українські воїни так добре підготовлені, Козловський відповів, що бійці ЗСУ захищають свою територію: "У них ціль дійсно благородна".

Зверніть увагу! Полонений російський військовий добровільно погодився на зйомку і розповідав про все за власним бажанням.

Втрати росіян на війні

З кожним днем війни в Україні чисельність російської армії зменшується. Лише за минулу добу, 3 липня, на "концерт Кобзона" відправилися ще 770 ворожих бійців. Загалом, за підрахунками Генштабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року Росія втратила в Україні 231 030 військових.

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Техніки у ворога теж стає все менше. За одну добу ЗСУ знищили 2 російські танки, 9 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 6 одиниць РСЗВ, 3 засоби ППО тощо.