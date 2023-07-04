Российские офицеры устроили перестрелку под временно оккупированным Мелитополем. Российскому офицеру пришлось застрелить сослуживца, чтобы сдаться в плен со своими подчиненными.

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Перестрелка между российскими офицерами произошла под Мелитополем

Местные СМИ, описывая детали расправы одного офицера над другим, пишут, что группа мобилизованных из примерно 90 человек понесла серьезные потери в результате украинского обстрела.

После этого командир решил сохранить жизнь людей и сдаться в плен. Однако против выступил другой офицер, подразделение которого было рядом.

В результате спора между двумя командирами возникла перепалка, которая переросла в перестрелку. Военному, решившему сохранить жизнь своих подчиненных, удалось убить другого офицера.

Местный ресурс информирует, что оккупанты якобы уже сдались в плен Украины. Ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, ресурс информирует, что обменный фонд Украины пополнился 53 оккупантами.

Впрочем, в Генштабе ВСУ официально пока не подтверждали события под Мелитополем и взятие в плен российских военных.

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